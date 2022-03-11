Джакарта, , 13:30 — REGNUM Индонезия получит 2 880 000 доз вакцины Moderna из Соединенных Штатов, сообщает Antara.

Вакцина Moderna (сс) U.S. Navy

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В начале марта Индонезия получила 3 499 470 доз вакцины Pfizer.

«Мы продолжим следить за вакцинацией в Индонезии, обращая внимание на уровень и возможности вакцинации внутри страны», — говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Напомним, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди была переизбрана на пост сопредседателя COVAX на период с января по декабрь 2022 года вместе с министром международного развития Канады и министром здравоохранения Эфиопии. COVAX — всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам.