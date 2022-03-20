Кызыл, , 10:33 — REGNUM В Туве продолжается снижение заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки диагноз подтвердился у пяти человек, выздоровели — восемь.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

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Новые носители выявлены в Кызыле, Пий-Хемском, Тес-Хемском и Тоджинском районах. В числе заболевших двое детей до 17 лет. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 12 747.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 37 больных. К аппарату ИВЛ подключены 3 больных. В тяжелом состоянии 15 человек. Свободный коечный фонд составляет 63,0% из 100 коек», — добавили в минздраве.