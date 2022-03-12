Барнаул, , 09:58 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 12 марта 2022 года вакцинированы 1 370 022 человека (+2137 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Вакцина

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Из общего числа привитых 53 738 жителей региона получили первую прививку (+486 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 223 217 (+1028 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 93 067 ревакцинированных (+623 за последние сутки).

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