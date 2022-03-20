Чита, , 10:36 — REGNUM По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 20 марта, всего в регионе привиты первым компонентом 683 880 человек (+779 за двое суток), из них завершили вакцинацию — 632 499 (+1113 за двое суток).

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

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Повторно вакцинировались 191 845 забайкальцев (+ 677 за двое суток). Также первый компонент вакцины получили 849детей (+41 за свое суток), из них завершили вакцинацию — 642.

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