Воронеж, , 12:31 — REGNUM В Воронежской области за сутки в больницы доставили 200 пациентов с коронавирусом, данные опубликованы 12 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 11 марта, сообщалось о 215 госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в Воронежской области подтверждено 1033 новых случая заражения коронавирусом, это на 120 случаев больше, чем накануне. Выздоровевшими за последние сутки признаны 5 989 пациентов. Скончались ещё 25 человек с подтверждённым COVID-19.

Всего за два года пандемии в Воронежской области было подтверждено 351 287 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период307 848 человек. Жертвами инфекции стали, по официальным данным, 7 898 человек.