Красногорск, , 13:18 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлен 161 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 17 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Yanao.ru ©

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 183 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 2 899 человек выздоровели после COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки 2 899 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19