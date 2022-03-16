Чебоксары, , 14:13 — REGNUM В Чувашии снижается суточное количество выявляемых случаев заражения коронавирусом и регистрируют новые летальные исходы от ковида. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 16 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 75 596 случаев заражения SARS-CoV-2. В том числе за последние сутки (15 марта) коронавирус подтверждён у 110 жителей, что на девять случаев меньше, чем было выявлено 14 марта.

Переболели ковидом в Чувашии 54 539 жителей, из них 91 пациент выписан за последние сутки. Доля вылечившихся в настоящее время составляет 72,1%. В то же время госпитализированы в ковидые стационары ещё 57 больных.

Умерли от ковида 4503 жителя республики, в том числе 15 марта скончались пять больных.

Как сообщало ИА REGNUM, с июля по декабрь 2021 года в Чувашии углубленную диспансеризацию прошли более 28 тыс. переболевших ковидом пациентов. В 2022 году обследованием планируется охватить свыше 72 тыс. человек.