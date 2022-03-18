Москва, , 11:46 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 18 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 1 130 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 22 случая меньше аналогичного показателя 17 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 1 352 человека, а днём ранее — у 1 621 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 34 442 новых случаев заражения коронавирусом.

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