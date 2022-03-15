Чита, , 15:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщила 15 марта руководитель Управления Роспотребнадзора по Забайкалью Светлана Лапа, за прошедшую неделю фиксируется снижение заболеваемости на 27 территориях края. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Мы еще никогда не имели снижение заболеваемости сразу на таком количестве территорий. Это особенности «Омикрона», который практически повторяет эпидемиологический процесс гриппа и ОРВИ. Но, тем не менее, выше краевого показателя за неделю заболеваемость осталась в 15 районах края и городе Чите, и выше краевого показателя за март — заболеваемость остается в 17 районах края и городе Чите», — уточняет Светлана Лапа.

Вместе с тем, по её словам, регион держит лидирующие позиции по заболеваемости коронавирусом как по Дальнему Востоку, так и по всей России.

«Забайкалье занимает 1 ранговое место в ДФО по заболеваемости коронавирусом и 3 ранговое место в России по уровню суточной заболеваемости. […] Поэтому говорить o снятии всех ограничительных мероприятий сегодня нельзя. Очень осторожно будем их снимать. Первое, что предлагаем — отменить дистанционные дни в школах. Это всегда была среда — дистанционный день.

Также нужно исключить из краевых постановлений все вопросы по дистанционным форматам работы и режимам самоизоляции. Возможно, отменить термометрию на входах в здания, на рабочих местах, оставить только визуальное выявление и отстранение при обнаружении признаков острой респираторной инфекции. Показатели остаются очень высокими, снятие ограничений должно быть аккуратным», — сказала Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 марта общее число жертв COVID-19 в Забайкальском крае составляет уже 2566 человек (+4 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

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