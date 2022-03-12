Тбилиси, , 10:19 — REGNUM За последние 24 часа в Грузии было подтверждено 1543 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 11 марта грузинский телеканал «TV Пирвели».

Коронавирус Mzur.ru

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За прошедшие сутки 20 пациентов умерли, 3198 человек выздоровели.

С момента распространения пандемии, в общей сложности, заболел 1 633 443 человек. Вирус унес 16 505 жизней.

За последние 24 часа было проведено 13 873 исследования.

Из 1543 новых случаев заражения в Тбилиси выявлен ковид у 718 человек, в в Аджарии — у 56.