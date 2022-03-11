Абакан, , 09:01 — REGNUM Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в региональном правительстве, ссылаясь на данные оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами COVID-19 стали две женщины (65 лет, 84 года) и двое мужчин (60 лет, 83 года).

С начала 2022 года в регионе умерли 286 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявлен 81 носитель коронавируса, выздоровели 508 человек.

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