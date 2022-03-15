Орел, , 10:45 — REGNUM Масочный режим на территории Орловской области пока отменять не планируется, сообщили 15 марта в пресс-службе правительства региона.

Масочный режим Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

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Губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях, комментируя решение властей Москвы об отмене масочного режима, отметил, что в Орловской области принять такое решение не позволяет уровень заболеваемости.

«Нужно еще подождать некоторое время, чтобы отменить масочный режим. Понаблюдаем динамику. Неделя-другая, мы к этому подойдем», — считает Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта власти Москвы объявили об отмене масочного режима, который действовал в столице почти два года. Из регионов Центрального Черноземья масочный режим отменили только в Тамбовской области, также 14 марта.