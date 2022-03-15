Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:54 — REGNUM Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов предупредил о новой волне коронавируса. Он призвал горожан «задуматься о вакцинации».

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«Только вчера сообщал вам информацию о снижении числа обращений по COVID-19 по Новокузнецку, да и в целом по области. А вот с Европы уже начали поступать тревожные новости. Медики констатируют новую волну заболевания. Госпитализации увеличиваются в Великобритании, Нидерландах, Ирландии, Швейцарии и Италии. ️Поэтому пока есть время, необходимо задуматься о вакцинации», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Кемеровской области отменили масочный режим.

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