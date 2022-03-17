Кемерово, , 08:21 — REGNUM В Кемеровской области на неделе с 7 по 13 марта зарегистрировано 6,3 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций. Такие данные привело региональное управление Роспотребнадзора.

ОРВИ Ptzgovorit.ru

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«Заболеваемость ОРВИ совокупного населения ниже эпидемического порога на 63,4%», — уточнили в ведомстве.

Исследован клинический материал от 44 больных ОРВИ — все случаи заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.