Сеул, , 12:55 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2455 человек. Об этом 18 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 18 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 920 469 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 2617 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 449 882 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,6%.

«Бустерную» дозу получили 42 852 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 261 650 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 407 017 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 8 657 609.

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