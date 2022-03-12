Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 985 человек, после COVID-19 вылечились 993 пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 12 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения подтверждены в 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (287), Таганроге (55), Волгодонске (41), Шахтах (38), Аксайском (35), Неклиновском (31), Октябрьском (27) и Сальском (25) районах. Более 22% заразившихся — люди старше 66 лет, около 16% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё 22 пациента.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 345 298 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 317 749 пациентов. С ковидом не справились 10 519 человек.

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