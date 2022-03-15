София, , 21:14 — REGNUM В период с 14 по 15 марта нынешнего года в Болгарии зафиксировано 2433 новых случаев SARS-CoV-2, что в пять раз больше показателей предыдущих дней. Об этом 15 марта сообщает БТВ.

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По словам медиков, резкое увеличение числа заболевших объясняется отменой основных карантинных ограничений в стране, включая обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Кроме того, десятки тысяч болгар отказываются проходить вторую и третью вакцинацию от коронавируса.

Сообщается, что на протяжении последних суток от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 64 человека.

По состоянию на 15 марта, общее число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,12 млн. Из них скончалось 36 162 пациентов.