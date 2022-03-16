Воронеж, , 11:47 — REGNUM В Воронежской области за сутки в коронавирусные стационары доставлены 136 человек, данные 16 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее, 15 марта, сообщалось о 165 госпитализированных ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе за сутки подтверждено 995 новых случаев заражения коронавирусом — на три случая больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 5 117 человек, скончались после COVID-19 ещё десять воронежцев.

За два года пандемии в Воронежской области было подтверждено 355 284 случая заражения коронавирусом, выздоровели 328 608. Жертвами инфекции стали 7 943 жителей.