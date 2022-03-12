Москва, , 09:26 — REGNUM Елена Мескина — врач-инфекционист — назвала заболевания, которые после перенесенного COVID-19 остаются навсегда — то есть не поддаются лечению.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Специалист в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что последние лабораторные исследования показали, что у 15% пациентов, перенесших COVID-19, одним из главных последствий становится сахарный диабет I и II типов.

Кроме того, у многих пациентов COVID-19 вызывает пневмонию, переходящую в фиброз — легочная ткань покрывается рубцами. Также у некоторых возникает тиреоидит — воспалительное поражение щитовидной железы.

В качестве последствий перенесенного COVID-19 врач назвала воспаление мышц сердца, инсульты, инфаркты.

Ранее сообщалось, что российские ученые приступили к разработке первой универсальной вакцины для борьбы с вирусными инфекциями. Доклинические исследования препарата планируется начать уже в этом году.

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