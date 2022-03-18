Орел, , 12:48 — REGNUM Хирургический корпус больницы имени Н.А. Семашко в Орле переводится в докованный режим работы с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 18 марта.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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В корпусе, который долгое время работал исключительно на приём пациентов с коронавирусом, планируют возобновить оказание помощи гражданам в обычном режиме. На данный момент в помещених проводится санитарная обработка.

Кроме того, в ближайшее время постепенно будут закрыты коверные стационары в Покровской, Кромской, Болховской, Нарышкинской центральных районных больницах. Здесь уже не принимают пациентов с заряжением коронавирусом. После выздоровления и выписки оставшихся пациентов, санобработки помещений и тестирования больницы вернутся к штатной работе.

В последние недели в Орловской области регистрируется резко снижение заболеваемости коронавирусом, снизилось и число госпитализаций ковид-пациентов.