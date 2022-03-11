Новосибирск, , 12:18 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализировано 2300 пациентов, в том числе 55 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 1139 случаев заражения коронавирусом (всего — 242 829 случаев; 10 113 человек выздоровели (всего — 200 391 человек), скончались 14 пациентов (всего — 5141 пациент).

В реанимации остаются 260 человек, на ИВЛ — 31 пациент.