Владимир, , 14:26 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы десять пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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14 марта выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом — на 22 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 143 тыс. 438 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 105 тыс. 769 пациентов, в том числе 903 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3289 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.