Москва, , 12:50 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлен 221 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 11 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения был госпитализирован 271 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 2 233 человека выздоровели после COVID-19.

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