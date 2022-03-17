Симферополь, , 10:51 — REGNUM В Республике Крым за сутки госпитализированы 65 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 марта. По сравнению с данными от 16 марта, число попавших в больницу ковид-пациентов снизилось на семь человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в Крыму подтверждено 462 случая заражения коронавирусом — на 19 случаев меньше, чем сутками ранее. Выздоровевшими после COVID-19 признаны ещё 734 пациента. Число жертв коронавируса в Крыму увеличилось на восемь человек.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 173 071 случай заражения коронавирусом, выздоровели из общего числа 163 306 человек. Скончались за весь период пандемии 5 006 пациентов с коронавирусом.