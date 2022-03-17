Абакан, , 09:16 — REGNUM В Хакасии скончались ещё пять человек с коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM 17 марта в региональном правительстве.

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Жертвами COVID-19 стали три женщины (69 лет, 74 года, 74 года) и двое мужчин (82 года, 91 год).

С начала 2022 года в Хакасии скончались 308 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявлено 103 носителя коронавируса, выздоровели 119 человек.

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