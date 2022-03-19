Веллингтон, , 07:31 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 18 514 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Из них 4346 случаев выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. При этом очаги COVID-19 уже зафиксированы во многих крупных городах Новой Зеландии. Еще 45 заболевших выявили на границе при въезде на новозеландскую территорию.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 939 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 24 человека находятся в палатах интенсивной терапии. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 470 097 случаев заражения SARS-CoV-2.