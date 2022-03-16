Владивосток, , 07:01 — REGNUM В Приморье наметилась устойчивая тенденция к снижению числа зараженных коронавирусом. Медики из ковидных бригад возвращаются к своей плановой работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Основной пик пришелся на вторую половину февраля, когда количество заболевших COVID-19 в сутки превышало 1,5 тыс. человек, а на дому проходили лечение более 18 тыс. приморцев.

За минувшие сутки в Приморье выявлено 411 случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 425, выздоровели 1086 человек.

Врачи, фельдшеры и медицинские сестры, водители завершают свои полуторамесячные вахты и возвращаются к текущей деятельности.

В региональном минздраве отметили, что масочный режим не отменён.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области в середине марта карантин по коронавирусу сняли со всех больниц. Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться.