Сеул, , 04:37 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 621 328 человек. Об этом сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

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Уточняется, что всего 62 заболевших прибыли из-за границы, остальные случаи заражения связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что за сутки рост заболеваемости COVID-19 в Южной Корее составил 55%. Накануне в республике выявили более 300 тыс. инфицированных за одни сутки. Таким образом в Республике Корея общее число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 8 250 592.

Также в стране зафиксирован рекордный показатель по числу умерших пациентов с коронавирусной инфекции за одни сутки. В частности, за 16 марта в республике скончались 429 человек, что почти вдвое больше предыдущего рекордного показателя. Всего с начала пандемии в Южной Корее от осложнений COVID-19 умер 11 481 человек.