Ереван, , 11:04 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 2396 исследований на коронавирус, из которых 52 показали положительный результат. Об этом 18 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего в стране выявили 422 254 носителя коронавируса. Из них 409 196 справились с инфекцией, в том числе 149 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 2822 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 236 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2480 тестов на коронавирус 47 были с положительным результатом. 140 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали два случая смерти.