Рязань, , 14:59 — REGNUM В Рязанской области за последние сутки выписали 412 пациентов, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано 10 летальных исходов.

Больничная палата Pnzreg.ru

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С начала пандемии коронавирус выявлен у 111 766 жителей Рязанской области. Завершили лечение выздоровлением 104 078 человек, скончались от осложнений 3 208 пациентов.

За минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 27 человек.