Петрозаводск, , 10:26 — REGNUM На базе нового приемного отделения Больницы скорой медицинской помощи (БСПМ) Республики Карелия открыли отделение для больных коронавирусной инфекцией, нуждающихся в хирургической помощи, сообщил 18 марта региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Операционный блок в ковидном отделении больницы Vk.com/mihailohlopkov

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По его словам, для лечения больных коронавирусом в начале пандемии региональные власти предусмотрели почти 15,5 тыс. инфекционных коек. Сейчас ковидные койки возвращаются к плановой работе, на данный момент для пациентов с COVID-19 развернуто 892 койки, на которых находятся 528 пациентов, состояние 27 из них — тяжелое. Вместе с тем на базе нового приемного отделения БСМП было открыто отделение для больных коронавирусной инфекцией, нуждающихся в хирургической помощи.

«Отделение рассчитано на одновременное лечение 35 человек, в том числе в ИТАРе, все койки обеспечены кислородом. Сегодня здесь проходят лечение 16 пациентов», — заметил Охлопков.

В штате нового отделения имеются травматолог, уролог, нейрохирург, лор-врач. Техническая оснащенность отделения и наличие узких специалистов позволяют проводить операции, в том числе эндоскопические, в самом отделении.

«В отделение поступают больные не только из медучреждений Петрозаводска, но и из районов республики», — добавил чиновник.

Отметим, с начала пандемии в республике коронавирусом заразились 129 863 человек, из них 157 — за минувшие сутки. Выздоровели с начала пандемии 122 815 человек, за последний день — 192. Умерло 1435 человек, в том числе два летальных случая зарегистрированы 17 марта.

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