Томск, , 12:42 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. Общее число летальных случаев от COVID-19 за весь период пандемии достигло 772, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе к настоящему времени зарегистрировано 120 492 случая инфицирования. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 695 человек. 65 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к 18 марта 105 840 жителей Томской области, в том числе 2846 за последние сутки.