Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Бывший глава Белого дома США Барак Обама заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил 13 марта на странице в соцсети Twitter.

Барак Обама Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Получил положительный результат теста на COVID-19», — написал политик.

Обама добавил, что чувствует себя хорошо, однако «першит горло».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Управление транспортной безопасности (TSA) США продлило приказ о ношении масок в стране до 18 апреля.