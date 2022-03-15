Самара, , 15:17 — REGNUM Антиковидные ограничения ослабили в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Велосипедист в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

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Соответствующее постановление 15 марта подписал глава региона Дмитрий Азаров.

Так, в Самарской области возобновляется действие социальных транспортных карт жителей региона старше 65-и лет.

Самоизоляция невакцинированных жителей в возрасте старше 60-и лет теперь носит рекомендательный, а не обязательный характер.

В Самарской области разрешили работу без ограничений фитнес-центров, бассейнов, объектов спорта и физкультуры. Кроме этого, в регионе сняли ограничения по числу посетителей для отдельных объектов в сферах услуг, культуры, спорта, торговли и ЗАГСах.

Детям теперь можно посещать торговые центры и фуд-корты без взрослых, а также посещать цирки, кинотеатры и учреждения культуры.

В регионе отменили QR-коды. Возобновляется плановая первичная медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе диспансеризация и медосмотры.