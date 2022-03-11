Тамбов, , 15:04 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 66 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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11 марта выявлено 503 новых случая заражения коронавирусом — на 43 меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 105 тыс. 723 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 95 тыс. 419 пациентов, в том числе 1512 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2267 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.