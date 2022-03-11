Казань, , 12:32 — REGNUM В Татарии иммунизацию от коронавируса прошло более 81,24% от общей численности населения. Об этом 11 марта сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 11 марта от коронавируса первым компонентом вакцинированы 2 млн 475 тыс. 99 человек. Второй компонент вакцины получил 1 млн 925 тыс. 721 житель. Повторно вакцинировано более 30% населения от планового показателя, или 258 551 человек.

Среди населения старше 60 лет первый этап иммунизации прошли 640 388 человек, второй — 436 874 жителя. Среди детей и подростков первым компонентом привито 2006 человек.

Привиться от коронавируса можно в поликлиниках и в мобильных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за время пандемии зарегистрировано 129 356 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 106 681 пациент, скончались 1777 человек.

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