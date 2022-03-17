Москва, , 13:12 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2 899 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 17 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 916 895 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 953 439.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 17 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 22 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 22 человека стали жертвами COVID-19 в Подмосковье