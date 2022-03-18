Париж, , 11:26 — REGNUM Согласно отчету министерства здравоохранения Франции, за сутки от COVID-19 умерли 110 человек, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Нагрузка на больницы продолжает снижаться. В настоящее время во Франции госпитализировано 20 609 пациентов с COVID-19, в том числе 1164 человека поступили в больницы за последние сутки. В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 1695 пациентов.

Во Франции за сутки выявили 101 747 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в стране зарегистрировали 108 832 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон совершит визит в город и коммуну По, расположенной на юго-западе страны.

Подробнее в материале: Макрон отправится с визитом в город По