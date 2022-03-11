Белгород, , 14:17 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки госпитализировано 112 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 марта в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 121 189 жителей, скончались от осложнений 2 078 пациентов.

По данным регионального оперштаба, за сутки выписан с выздоровлением 671 человек, в целом справились с заражением 98 036 граждан. Лечатся в стационарах 1 538 пациентов, амбулаторно — 19 537 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 075 560 заявок двукратные прививки поставили 988 990 человек.