Абакан, , 09:39 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 277 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Выявлено за сутки 87 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство носителей были обследованы после появления симптомов заболевания или они входили в число контактных лиц.

«5 фактов заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 8 — при самостоятельном обследовании, 2 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Таким образом, коэффициент распространения инфекции за четыре последних дня составил 1,1. Всего с начала года в республике подтверждён 32 241 случай COVID-19.