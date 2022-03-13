Тюмень, , 12:32 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 2403 вылечившихся ковидных пациентов, 67 госпитализировано с COVID-19. Об этом 13 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За сутки на 13 марта коронавирус выявили у 735 тюменцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 марта коронавирус выявили у 177 965 человек, выздоровели 152 418 пациентов, скончались 4053 (на 13 человек больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки госпитализировали 143 ковид-пациента