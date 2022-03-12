Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM В Ростовской области участие в прививочной кампании приняли ещё почти 800 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 марта.

Пункт вакцинации Наталья Стрельцова (c) ИА REGNUM

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В настоящее время первую COVID-прививку получили 2 млн 48,32 тыс. человек (+772 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 2 млн 8,69 тыс. человек (+388 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области улучшение эпидемической ситуации позволило ослабить пандемийные ограничения и отменить QR-коды.

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