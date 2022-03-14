Нарьян-Мар, , 18:53 — REGNUM В Ненецком автономном округе отменили масочный режим. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

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«Количество заболевших становится с каждым днём всё меньше. В своё время мы приняли достаточно жёсткие меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Сегодня не вижу смысла в масочном режиме. Мы можем сохранить рекомендательную норму по ношению масок, а обязательную — отменить», — сообщил глава региона.

По данным оперативного штаба, в НАО на лечении с ковидом остаются 206 человек. Из них стационарное лечение получает 15 человек, амбулаторное — 191.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве масочный режим отменят с 15 марта.