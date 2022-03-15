Красноярск, 15 марта 2022, 13:51 — REGNUM Ещё 25 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае скончались 10 295 ковид-пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 523 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3815 человек.
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