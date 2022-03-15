Магас, , 14:20 — REGNUM В Ингушетии отмечается стабилизация эпидситуации по коронавирусу. За последние недели показатели заболеваемости COVID-19 снизились почти на 194%. Также отмечается снижение необходимости в госпитализации пациентов с ковид.

В больнице

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«Тенденция по снижению показателей заражения новой коронавирусной инфекцией еще две недели назад демонстрировала показатель 55%, сейчас же уменьшение составляет 193,6%. За прошедшую неделю впервые выявлен 251 случай», — цитирует пресс-служба главы и правительства региона и. о. министра здравоохранения Магомеда-Башир Балаева.

По словам главы ведомства, в стационарах находятся на лечении 135 человек, в том числе 16 пациентов — в реанимации. В Ингушетии для больных COVID-19 создано 195 коек в пяти медорганизациях. Из них свободными остаются 30%.