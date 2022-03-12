Новосибирск, , 12:48 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 марта, в стационары из-за COVID-19 госпитализировано 2083 пациента, в том числе 41 ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За минувшие сутки зарегистрировано 987 случаев заражения коронавирусом (всего — 243 816 случаев), 15 469 человек выздоровели (всего — 215 860 человек), скончались 14 пациентов (всего — 5155 пациентов).

В реанимации на сегодняшний день находятся 263 человека, на ИВЛ — 35 пациентов.