Чита, , 05:39 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 160 908 (+579 за минувшие сутки). Вместе с тем 139 809 пациентов (+1562 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2571 человек (+5 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 240 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 124 находятся в тяжёлом состоянии (-8 за сутки), 23 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

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