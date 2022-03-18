Сеул, , 14:31 — REGNUM В Южной Корее предполагают, что пик заболеваемости штаммом «Омикрон» наступит до 22 марта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителя Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами Ли Ги Иль.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данное заявление он сделал 18 марта в ходе брифинга.

Представитель штаба выразил надежду на то, что вчерашний рекорд, составивший 621 тыс. человек, был пиком заболеваемости.

На вопрос журналистов о возможном дополнительном смягчении режима социального дистанцирования Ли Ги Иль ответил, что до сокращения темпов распространения вируса это вряд ли возможно.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 407 017 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 8 657 609.

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