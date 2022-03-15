Тюмень, , 15:36 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 1670 вылечившихся ковидных пациентов, 141 госпитализирован с COVID-19. Об этом 15 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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За сутки на 15 марта коронавирус выявили у 591 тюменец. Это на 103 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 марта коронавирус выявили у 179 250 человек, выздоровели 156 006 пациентов, скончались 4091 (на 12 человек больше, чем днём ранее).

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