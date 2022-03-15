Саратов, , 16:22 — REGNUM В Саратовской области в связи со снижением заболеваемости, преобладанием легкой формы течения болезни и увеличением уровня коллективного иммунитета, смягчаются ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 15 марта сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

В самоизоляции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В области упрощаются санитарные требования к работе туристических баз и баз отдыха. Разрешено проведение концертных и зрелищных мероприятий, организуемых вне учреждений культуры при наполняемости не более 70% от общего количества мест.

Также принято решение об отмене режима самоизоляции для жителей старше 60 лет, добавил вице-губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 1417 ковид-пациентов, на амбулаторном — 21 508.

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